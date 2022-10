(Di lunedì 24 ottobre 2022) Dueumanitarie si trovano al largo della Libia con a bordo complessivamente 118soccorsi in mare. La Ocean Viking (bandiera norvegese) e la Humanity One (bandiera tedesca) saranno le ...

Due navi umanitarie si trovano al largo della Libia con a bordo complessivamentesoccorsi in mare. La Ocean Viking (bandiera norvegese) e la Humanity One (bandiera tedesca) saranno le prime a sperimentare la linea - che si annuncia dura - del nuovo Governo di ...... incinta di 7 mesi, è stata trasferita da Lampedusa, con un elicottero del, all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. - Un barchino di cinque metri con a bordo una trentina diè ... Migranti: 118 su 2 navi ong, prime prove per nuovo Governo - Ultima Ora Due navi umanitarie si trovano al largo della Libia con a bordo complessivamente 118 migranti soccorsi in mare. (ANSA) ...Il barchino è affondato a 24 miglia dalla costa. La guardia costiera ha salvato 26 persone Un barchino di cinque metri con a bordo una trentina di migranti è affondato a 24 miglia dalla costa di Lampe ...