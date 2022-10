Meteo Campania | cosa fare oggi a Napoli e Salerno

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Rieccoci ancora! Amici "eccellenti" meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con il! Curiosi di scoprire qual è il tempoe non solo? Inziamo subito!Ilperè: nuvoloso, con la possibilità di avere schiarite. L'umidità è molto alta, la temperatura media è di 22.71°C, la temperatura minima registrata è di 16.65°C e quella massima di 23.29°C. Il vento soffia moderatamente con una velocità di 2.53km/h e la percentuale di nuvolosità si attesta al 31%.è possibile andare al mare perché ci sono schiarite. Avellino Ilper Avellinoè caratterizzato da few clouds, una temperatura media di 23.48° C, una temperatura minima di 12.71° C, e una temperatura ...