Meloni richiama all’unità Al Senato scende lo ‘scarto’ con l’opposizione

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAppelloe alla lealtà. La prima giornata da presidente del Consiglio di Giorgiasi è aperta ieri con un richiamo alla sua squadra. Alle 12,30 di domenica mattina il nuovo governo si è riunito per la prima volta nella sala del Consiglio dei ministri, a Palazzo Chigi. Reduce da un colloquio approfondito, di circa un’ora, con Mario Draghi e dalla cerimonia di passaggio della campanella, in cui è apparsa emozionata, la leader di Fratelli d’Italia prende la parola e, prima di tutto, tiene a ringraziare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quando sono terminate le incombenze formali e le foto di rito,si rivolge ai suoi ministri: “Dobbiamo essere uniti, leali e responsabili, ci sono emergenze da affrontare per il Paese. Dobbiamo lavorare insieme con responsabilità” . Intanto ...