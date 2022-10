Meloni lavora al discorso - manifesto | da bollette a Ucraina | Ue e donne

Le 'anticipazioni' ufficiose si fermano qua, ma scendendo più nel dettaglio, sottolinea chia stretto contatto con, grande attenzione, naturalmente, sarà data alla situazione economica, ......24al discorso sulla fiducia, manifesto legislatura 19:19 Porti, Salvini: "Torneremo a far rispettare i confini" 19:12 Salvini: "Servirebbe moratoria su distacchi utenze e mutui" 18:50 ...Roma, 24 ott. (Adnkronos) - L'attendevano tutti, non solo i cronisti ma anche commessi, dipendenti e poliziotti di guardia nella sede del governo. Ma lei, la neo premier Giorgia Meloni, ha evitato di.La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha fissato per domani alle 11 l'intervento alla Camera della premier Giorgia Meloni per la fiducia al governo. La seduta sarà sospesa dalle 12… Leggi ...