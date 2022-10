Meloni | esordio da doppia protagonista tra il nuovo governo e l’Europa

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 24 ottobre 2022) A prescindere dall’orientamento politico personale, GiorgiaPresidente del Consiglio è un avvenimento epocale per la storia della Repubblica. Assistere finalmente a una donna che percorre da sola i corridoi del Quirinale per ricevere l’incarico di formare ile poi sale lo scalone di Palazzo Chigi sempre da sola. Per colei che coltiva la politica come professione da sempre aver ricevuto la campanella – dopo un lunghissimo passaggio di consegne – da un ex premier del calibro di Mario Draghi, come ha confessato è stata un’emozione impattante. Come il primo saluto delle forze armate da primo ministro. Un traguardo personale che appartiene a tutti, anche se ildovesse avere vita breve: Giorgiarimarrà uno straordinario esempio per tutte quelle ragazze che sognano una carriera politica. ...