Meloni ' draghiana' ? Leccamento al via | bomba di Senaldi | Ridicolo escamotage per

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il condirettore di Libero Pietrocommenta il cambio di casacca dei giornaloni: "Ildei giornali nei confronti di Giorgiaè partito: e come la leccano visto che fino a ieri dicevano che era una pericolosa fascista? Scrivono che si fa seguire da Mario Draghi, visto che fino a ieri tutti avevano leccato l'ex presidente del Consiglio. Questo ovviamente mette in difficoltà la sinistra: Carlo Calenda che aveva addirittura candidato Draghi, ed Enrico Letta che andava a letto con la sua fotografia. Chissà se i due a questo punto voteranno la fiducia alla premier visto che ormai è definita "" dai loro giornali di riferimento. Cosa accadrà? Non voteranno la fiducia, perché in realtànon è diventata, c'è stato un passaggio di consegne. A ...

Fanpage.it

Oggi, come detto, il Paese è immerso negli occhi di(occhi che, noi che scriviamo, abbiamo ... C'è stato un momento, un lungo momento, in cui l'Italia era: dopo l'epoca del gratta e ...Per questo, durante il discorso previsto domani alla Camera per la fiducia,sceglierà una traccia "", invitando la politica e il Paese alla "massima unità per affrontare la più grave ... Altro che moderati o draghiani: la lista dei ministri del governo Meloni ci dice che è il tempo della destra Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il «ciao Mario» finale è il segno di un rapporto solido costruito nel tempo. L’etichetta di destra (quasi) draghiana utile per i primi mesi di cammino ...