Meloni-Draghi | il faccia a faccia sui dossier urgenti e la cerimonia della campanella

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “Si sente? Quanto devo suonare?”, si chiede sorridendo Giorgia, ricevendo lanelle mani del premier uscente Mario. E sndo, i due hanno scattato una foto insieme. Energia, guerra in Ucraina e Pnrr. Sono i temi che l’ormai ex presidente del Consiglio e la leader di Fratelli d’Italia hanno affrontato durante un lungo colloquio L'articolo proviene da Inews24.it.

E' singolare cheche ha fatto la sua campagna elettorale contro il governo, oggi recuperi tasselli di quel governo". Lo afferma Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, ai microfoni ...Non solo rispetto a, che dopo l'insediamento dilascia Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti e dei funzionari dell'edificio del governo affacciati alle finestre e assiepati nel ...La legge di Bilancio per il 2023 sarà di una trentina di miliardi ma conterrà all'interno un fondo speciale di altri trenta miliardi per affrontare ...L’uscita dallo scalone di Palazzo Chigi tra gli applausi del personale ha segnato ufficialmente la fine del governo di Mario Draghi, che poco prima aveva passato a Giorgia Meloni la ...