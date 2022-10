Meloni? Cameriera | babysitter Poi Telese | indiscreto illuminante | Video

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Dettagli rivelatori dal passato (remoto) di Giorgia. A Non è l'arena, su La7, Lucarispolvera un aneddoto biografico sulla leader di Fratelli d'Italia e neo-premier. "Fui tra i primi a intervistarla, nel 2002 - ricorda a Massimo Giletti -. Lei era diventata reggente dei giovani di Alleanza nazionale e un dirigente che io conoscevo, Mollicone, mi disse: devi incontrarla perché questa è una bomba". Profezia confermata, nel giro di 20 anni., giovanissima, "cominciò dalla mansarda della sede di via della Scrofa e in 18 anni è scesa di tre piani nell'ufficio che fu di Almirante. E fa una bella differenza". Una scalata prima umana che politica. "Mi disse: 'Sono partita da, si faticava tanto. Poi ho fatto il primo salto, da baby sitter a casa di Fiorello. Quindi - prosegue ...

Fanpage.it

... delle idee e dei programmi espressi, con la coerenza di un disegno politico che viene da lontano Giorgia, la ragazzina cresciuta alla Garbatella,al Piper per mantenersi agli studi, ...Giorgiain 6 curiosità - Durante gli anni di gavetta politica ha lavorato comee barista al locale Piper di Roma, ma anche come bambinaia . - Asia Argento l'ha fotografata di ... Giorgia Meloni, cameriera e creator: che succede se sei l'omonima della leader di Fratelli d'Italia Il “comma 22” contenuto nella norma prevede che per lavorare un immigrato deve essere in regola. Ma per essere in regola deve avere un lavoro. E in questo ...Giorgia Meloni è la prima donna premier, ma per le donne è una pessima notizia Giorgia Meloni è la prima donna presidente del Consiglio della Storia d'Italia. Ma questo non vuol dire che si batterà pe ...