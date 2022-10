Meloni al via | unità in Cdm per le emergenze del Paese La premier invita i ministri alla lealtà

... l'aborto non era vissuto come una rivendicazione orgogliosa, piuttosto come una disperatadi ... Infine, ribadisce chenon vuole cambiare la legge sull'aborto e lei, anche volendo, non ...I gufi Intanto il messaggio consegnato ai ministri n el primo Cdm dell'eraè chiarissimo. La ... Laè comunque stretta. Il governo dovrebbe chiedere nei prossimi giorni al Parlamento l'...“Illustrissimo signor presidente, a nome mio e della Conferenza episcopale italiana, le esprimo le più sincere congratulazioni per l’incarico che è chiamata a ricoprire. Con lei si apre anche una pagi ...Due scene s’impongono, tra le tante del primo giorno di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Una è quella dello scambio della campanella con Mario Draghi. E in quel gesto - che spesso ...