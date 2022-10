Meghan Markle si riavvicina alla famiglia reale

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Un sorriso smagliante, uno sguardo proiettato verso un futuro radioso. Appare cosìsulla copertina di Variety, per la sua prima intervista dopo la morte della regina Elisabetta.sovrana, scomparsa lo scorso 8 settembre dopo 70 anni di regno, l’ex attrice ha riservato parole al miele: “È l’esempio più fulgido di leadership al femminile”, ha detto di lei la duchessa di Sussex, aggiungendo di essere profondamente grata di aver avuto modo di conoscerla e di trascorrere del tempo insieme. A questo proposito, nell’intervista ha ricordato il suo primo impegno ufficiale al fianco della compianta regina. Le dichiarazioni dihanno rapidamente fatto il giro del mondo. Se in tanti hanno creduto alle parole della moglie di Harry, diverse persone si sono invece chieste quanto fossero ...

