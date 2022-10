Mediterraneo Cross e Lauro in tandem per il Trofeo Federal Cross del 30 ottobre

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Nel salone San Filippo Neri di, si sono riuniti il direttivo delTeam Bike e l’amministrazione comunale per mettere a punto l’organizzazione del, oltre ad accogliere i piccoli e i giovani atleti del sodalizio di Palma Campania per la premiazione, al culmine di un 2022 contraddistinto da lusinghieri traguardi raggiunti e dalle gare svolte a livello nazionale. Presenti all’incontro il presidente regionale FCI Campania Giuseppe Cutolo, per il Comune diil presidente del consiglio comunale Antonio Casoria e la consigliera Paola Scafuro che hanno portato i saluti del sindaco Rossano Sergio Boglione e di tutta l’amministrazione, dando piena disponibilità e collaborazione per la ...

... entrambe hanno registrato alcune presente con la maglia dell'Italia agli europei diCountry, e Mattagliano ha anche partecipato ai Giochi deldel 2022. Con loro un'altra atleta ......"Food4health Sustainable and innovative agri - food and fisheries value chain for SME's- ...anche dalle altre organizzazioni partner quali la Regione Puglia e l'Istituto Agronomico... Mediterraneo Cross pronto a partire il 30 ottobre a Lauro Nel salone San Filippo Neri di Lauro, si sono riuniti il direttivo del Federal Team Bike e l’amministrazione comunale per mettere a punto l’organizzazione del Trofeo Federal Cross, oltre ad accogliere ...Sono soprattutto la passione, la tradizione e l’occhio di riguardo verso le categorie giovanili le spinte maggiori per il comitato coordinatore del circuito Mediterraneo Cross che propone quattro gare ...