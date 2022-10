Maurizio Costanzo hot | «Fui l’amante di una donna sposata» L’incredibile aneddoto con i carabinieri

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 24 ottobre 2022)si racconta in un libro di ricordi e di bilanci “Smemorabilia/Catalogo sentimentale degli oggetti perduti (Mondadori) scritto con Valerio de Filippis e che ha una dedica speciale: «Al Parioli colShow , dopo 40 anni: 1982-2022 e che non vada perduta nemmeno una goccia. Dedico questo libro ad Alberto Silvestri, Paolo Pietrangeli, Luisella Testa, Franco Bracardi».dice di non essere cambiato dal potere «anche se una dose di cattiveria ce l’ho. Ma non ho mai voluto arricchirmi per il gusto di arricchirmi. Ho maneggiato somme anche ingenti. Ma alla fine il mio rapporto col denaro è minimo. Mi serve per vivere bene. Non lo spreco», racconta in un’intrevista su 7, settimanale del Corriere della Sera. Ma confessa: «Ho bruciato molti soldi proprio per il teatro ...