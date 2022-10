Matthew Perry ha ringraziato Jennifer Aniston per averlo aiutato a combattere le sue dipendenze

ha recentemente rivelato che la sua ex co - protagonista di Friends, Jennifer Aniston , lo ha aiutato durante la sua passata battaglia contro la dipendenza da alcol e droghe. Nel trailer ...e la dipendenza da droga e alcol: 'Stavo per morire, il mio colon è scoppiato' A casa di Madonna 'Io esco ogni giorno, pure se sono stanchissima, perché ho paura di perdermi qualcosa. ...Per la star di Friends, Matthew Perry, essere sobri vuol dire anche condividere esperienze e storie riguardo il suo passato di abuso di alcool, droghe e psicofarmaci. In una recente intervista per Abc ...Friends, l'apparizione della guest star Julia Roberts avvenne in circostanze molto particolari: ecco cosa ha rivelato Matthew Perry!