Matteo Berrettini confessa | “In alcuni momenti quest’anno ho pensato di fermarmi per sempre”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “Ci sono statiin cui ho detto ‘mi fermo per'”. Lo ha dettoin conferenza stampa dopo la sconfitta contro Lorenzo Musetti nella finale dell’ATP 250 di Napoli. “Ovviamente poi la cosa è passata, ho avuto sconforto e mi sono fatto domande”, precisa. Il problema al piede rischia di condizionare ulteriormente la stagione, maè carico: “Mi sono imposto di reagire, ieri non ho mollato fino alla fine perché non voglio arrendermi. Mi sento fortunatissimo a fare quel che faccio, sono felice della carriera. Non c’è motivo per buttarsi giù definitivamente. Vedrò se riesco a giocare Vienna, se non ci riesco punto Parigi. Non bisogna mai mollare”, ha aggiunto. SportFace.

Per quanto riguarda gli azzurri, Jannik Sinner è stabile in 12esima piazza, mentre salgonoe Lorenzo Musetti, rispettivamente finalista e trionfatore a Napoli: il romano guadagna ...Dal punto di vista sportivo non sarebbe potuto andare meglio: domenicae Lorenzo Musetti si sono giocati la vittoria del torneo nella prima finale maschile tra italiani in Italia in ...Sale anche Berrettini, stabile Sinner, Zhang primo cinese nei top 100 ROMA (ITALPRESS) - Nel ranking Atp tradizionale, che prende in considerazione ...Lorenzo Musetti ha vinto l’ATP di Napoli, che ha chiuso con una finale tutta italiana una settimana iniziata in modo tribolato ...