Matranga e Minafò | chi sono i due comici | età | carriera | film | spettacoli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 24 ottobre 2022)duemolto famosi nel panorama televisivo italiano. Hanno raggiunto la popolarità con il programma Made in Sud, da lì l’ascesa nel mondo della televisione. Ma ecco tutto quello che sappiamo di loro!, chi, età, Made in Sud, rispettivamente Tony ed Emanuele,un duo comico molto famoso in Italia.diventati famosi grazie alla trasmissione di Rai 2 Made in Sud. Tonyha 42 anni, è nato a Palermo il 9 agosto del 1980. Emanuele, invece, ha origini siciliane ma non si conosce la sua data di nascita. In un’intervista,parlò di “differenza d’età”, quindi i due ...