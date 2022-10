Massimo Tennenini | il fotografo dei nativi americani

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Al C.I.Q. Centro Internazionale di Quartiere è allestita fino al 28 ottobre la mostra fotografica Un’altra America di, curata da Loredana De Pace. L’appuntamento è organizzato in collaborazione col Festival della Fotografia Etica di Lodi che ha inaugurato in anteprima l’edizione 2022 del Circuito OFF da noi a Milano. Novembre è il mese del patrimonio dei