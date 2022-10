(Di lunedì 24 ottobre 2022) Mentrevivo, dal Museo Darwin Dohrn dove si svolgeva il convegno “Ildi Napoli: morte o rinascita”, lanciava il suo ennesimo appello per ottenere una cabina di regia per il, e’ arrivata la notizia che tra i ministeri delgoverno era stato previsto un dicastero, anche se senza portafoglio, per il. “Ci auguriamo che ildelpossa ricoprire quel ruolo di collettore e coordinamento di tutte le istanze che compongono lacorretta di un bene comune, dalla sua salute al commercio, dal turismo alla protezione, dalla pesca al trasporto. E’ oggi quanto mai necessario dedicare la giusta attenzione alla salvaguardia di un bene prezioso comemarino”, ha dichiarato ...

Il Denaro

Valentina Lacatena, Marika Caramia eAndolfi sono le creatrici dello stile di Aisha, mentre ... Ad Aisha è stato dedicato un outfit che ricorda i colori del: in questo caso, paillettes in ...... insieme a cui Fabio Geda ha scritto 'Nelci sono i coccodrilli', pubblicato da Baldini Castoldi. Il libro ora è diventato un film di animazione grazie alla stessa regista,Vitellaro, ... Mare, Rosalba Giugni plaude al nuovo ministero. Dovrà coordinare la gestione di tutto l'ecosistema - Ildenaro.it Mentre Marevivo, dal Museo Darwin Dohrn dove si svolgeva il convegno “Il mare di Napoli: morte o rinascita”, lanciava il suo ennesimo appello per ottenere una cabina di regia per il mare, e’ arrivata ...Marevivo saluta il nuovo Ministero del Mare lanciando un appello su Legge Salvamare e Aree Marine Protette. 24 Ottobre 2022 - Mentre Marevivo, dal Museo ...