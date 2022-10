Manchester United | Mirror | Ten Hag ha chiesto la cessione di Cristiano Ronaldo

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 ottobre 2022) In Inghilterra non hanno ormai più alcun dubbio sul futuro di, che secondo quanto filtra dalla stampa britannica, in particolare dal, sarebbe ormai del tutto fuori dal progetto dele vicinissimo allagià a gennaio. E’ rottura tra la leggenda portoghese e il tecnico Erik Ten Hag, che ne avrebbelaimmediata, in modo tale da mettere fine ai litigi come quello visto col Tottenham. SportFace.