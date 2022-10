Manchester United | l’erede di Cristiano Ronaldo c’è già!

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Continuano a tenere banco nelle vicende dial: Jadon Sancho individuato come il suo erede Secondo il Daily Express, l’allenatore olandese Erik ten Hag avrebbe deciso di non bruciare i ponti condopo che il fuoriclasse portoghese si è rifiutato di entrare in campo nel finale contro il Tottenham la scorsa settimana. CR7 è stato messo fuori rosa per la partita contro il Chelsea, ma Ten Hag sta aspettando di parlargli prima di decidere come procedere al meglio. Sebbene il mister abbia pubblicamente insistito sul fatto di voler continuare il rapporto con il giocatore 37enne, asono insistenti le voci che dicono che Ten Hag voglia puntare su colui che considera: Jadon Sancho. Il ...

Commenta per primo L'ex centrocampista del Manchester United Michael Carrick torna in panchina. L'ex centrocampista 41enne, che ha guidato anche i Red Devils nel periodo tra l'esonero di Solskjaer e l'arrivo di Rangnick, è il nuovo tecnico del ...Oggi Osimhen vale sicuramente molto più dei 100 milioni offerti in estate dal, ma siamo sicuri valga la pena privarsene Di seguito l'elenco completo dei 55 giocatori preconvocati da Fernando Santos per il Mondiale in Qatar, che comincerà il 20 novembre ...