Maddalena Urbani | condannato a 14 anni il pusher della figlia del medico che isolò per primo la Sars I legali | “Poteva essere salvata”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Quattordicidi carcere per Abdulaziz Rajab, lo spacciatore accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di, ladi Carlo, che perla. La ragazza, 21, morì il 27 marzo 2021 per un mix di droghe e farmaci, mentre si trovava in casa dela Roma. Ifamiglia, Giorgio Beni e Matteo Policastri, hanno dichiarato che “il processo ha accertato che se soccorsa la ragazza si sarebbe. Gli imputati hanno avuto 15 ore per allertare il 118 ma lo hanno fatto quando era già morta”. Il pubblico ministero, Pietro Polidori, aveva chiesto per Rajab 21di carcere, ma ...

La prima Corte di Assise di Roma ha condannato a 14 anni Abdulaziz Rajab e a 2 anni Kaoula El Haouzi accusata di omissione di soccorso nel processo sulla morte di Maddalena Urbani, la figlia 21enne del medico - eroe Carlo Urbani che per primo isolò il virus della Sars, deceduta per un'overdose di metadone il 27 marzo 2021, in un'abitazione in zona Cassia, a Roma.