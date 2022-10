Maddalena Urbani | condannati il pusher siriano e l’amica marocchina | potevano salvarla dall’overdose

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Due condanne a 14 anni e due anni nel processo sulla morte di, la figlia ventunenne del medico-eroe Carloche per primo isolò il virus della Sars, deceduta per un’overdose di metadone il 27 marzo 2021, in un’abitazione in zona Cassia, nella capitale. I giudici della Prima Corte d’Assise di Roma, dopo oltre quattro ore di camera di consiglio, hanno inflitto la pena più alta, 14 anni di carcere, a Abdulaziz Rajab, il, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale riconoscendo le attenuanti generiche. Per Kaoula El Haouzi, amicadella vittima, i giudici hanno stabilito una condanna 2 anni riqualificando l’accusa da concorso in omicidio a omissione di soccorso . Alla lettura della sentenza erano presenti in aula la madre e uno dei ...

