Lutto per Damiano David | morto il nonno del leader dei Maneskin

Servant Su Apple+ Una coppia di genitori, Dorothy e Sean Turner, è ina causa di una tragedia che ha messo in crisi il matrimonio. Assumono la giovane tata Leanneaccudire una bambola ...Damiano dei Maneskin. L'addio social al nonno "Fino all'ultimo ti sei vantato di essere "il nonno del cantante". Grazie di tutto" ha scritto il frontman della rock band di Concetta Desando L ...Politica locale in lutto ad Alessandria per Carmelo Miragliotta, morto nella tarda serata di domenica al Presidio Riabilitativo Borsalino. Il 25 febbraio il 72enne era stato ricoverato in gravi ...Attraverso i social Damiano David ha annunciato la morte del nonno e gli ha dedicato uno struggente messaggio ricordando i momenti vissuti insieme ...