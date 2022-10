Lula | Bolsonaro e il futuro dell’Amazzonia

(Di lunedì 24 ottobre 2022) – Il 30 ottobre il Brasile è chiamato a scegliere, nel ballottaggio, tra un ex presidente, di sinistra, Luiz Inácioda Silva e il capo dello Stato uscente, di destra, Jair. Il leader progressista ha sfiorato la vittoria al primo turno, ottenendo il 48,4% dei voti, contro il 43,2% diche negli ultimi giorni aveva recuperato uno svantaggio notevole. Sarà una scelta tra due visioni dello sviluppo del Brasile, nelle quali è centrale il destino della foresta amazzonica. Una scelta dunque che ci interessa tutti, in tutti gli angoli del mondo. Oggi il Brasile è il sesto Paese al mondo per emissioni di anidride carbonica proprio mentre – secondo il Wwf – solo nei primi sei mesi del 2022, la deforestazione ha distrutto quasi 4.000 km² della foresta amazzonica brasiliana. In tutto, da quando...

... in vista del voto di domenica per il ballottaggio delle presidenziali tra il leader della sinistra, Luiz Inacioda Silva (Pt) e l'attuale presidente di destra, Jair(Pl). E' shock e polemica in Brasile dopo l'episodio dell'ex deputato del Partito laburista brasiliano (Ptb), Roberto Jefferson, che ieri sera ha sparato alcuni colpi di fucile ed ha lanciato una granata co ...Un politico brasiliano ha aggredito con armi da fuoco due agenti di polizia federale che cercavano di portarlo in carcere mentre si trovava agli ...