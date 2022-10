Ludovica Valli svela il sesso del bebè | il video che commuove

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 24 ottobre 2022)sarà mamma per la seconda volta a inizio 2023, come aveva annunciato nel post che lei aveva pubblicato su Instagram lo scorso agosto. “Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante battaglie, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo”, aveva scritto l’influencer. A distanza di qualche mese lei ha deciso di rivelare ildel piccolo che porta in grembo e lo ha fatto con undolcissimo, in cui ha coinvolto la sua primogenita, la piccola Anastasia. Nel filmato, pubblicato sul suo profilo social, si vede il pancione in primo piano, su cuiha disegnato un cuore con della pittura, accanto al quale fa stampare anche la ...