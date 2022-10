Ludovica Valli incinta | svela il sesso del bebè | il video su Instagram con tutta la famiglia

in dolce attesa , ha svelato su Instagram il sesso del bebè in arrivo. L'ex tronista di Uomini e Donne , programma condotto da Maria De Filippi , non ha voluto organizzare nessun gender ..., ex volto di Uomini e Donne ed oggi affermata influencer da oltre 1.9 milioni di followers su Instagram , ha rivelato il sesso del bebè che porta in grembo . Lungo il tardo pomeriggio ...Beatrice Valli è incinta del quarto figlio Durante l'evento per il lancio della nuova collezione di gioielli, l'attenzione è andata su un pancino sospetto Qualcuno diceva fatto trenta perché non fare ...Uomini e Donne, Ludovica Valli svela il sesso del bebè in arrivo con un emozionante video Nessun gender reveal per Ludovica Valli. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto… Leggi ...