LOL sbarca su TikTok | alla ricerca di nuovi talenti della comicità

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Mettete insieme 7 creator die proponete loro di fare una serie Amazon Prime. Cosa c'è di diverso? Il canale di distribuzione. Sì perché a partire dal 24 ottobre Prime Video lancia la prima serieOriginal. La novità del format Generazione LOL Dopo il fenomeno LOL: Chi ride è fuori, arrivatoseconda stagione, Generazione LOL vedrà protagonisti sette creator diche si sfideranno a colpi di battute nel tentativo di strappare un sorriso agli altri partecipanti senza mai cederedegli avversari, ciascuno con il proprio stile comico. Strategia, versatilità, precisione, pazienza, eroismo e ironia saranno le chiavi non solo per testare le abilità comiche dei protagonisti, ma anche per trovaremodi per scatenare una fragorosa ...