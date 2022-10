(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’ex commissario tecnico della Germania ha parlato della differenza traLaegue. Ecco le sue dichiarazioni Joachim, ex commissario tecnico della Germania, ha parlato dellaai microfoni di Kicker. Di seguito riportiamo le sue parole.– «In Germania vedo giocatori che cadono ad ogni contatto fisico e non accettano le decisioni arbitrali, o allenatori che stanno costantemente a discutere con il quarto arbitro. Non lo voglio, voglio il rispetto della sovranità dell’arbitro”. Inoltre il tecnico ha detto che gli allenatori dovrebbero “prestare attenzione al gioco. Attaccare costantemente le decisioni è, nonostante tutte le emozioni, decisamente il modo sbagliato e non lo scopo del gioco. I tifosi vogliono vedere l’equità in campo e non questa caduta ...

Calcio News 24

Meneghel, Maffeis, Ercoli, Giambrone,. All. Quattromini 6.5. VILLA (4 - 3 - 3) : Ritella 6.5, ... 1' st Cioaza 6.5 Si mette nella posizione di Zambroni e come lui sgasafascia, dopo pochi ...... non deve mancare di interrogarci anch'essanostra parte per il suo futuro e su quale sia in ... che non si trova nei testi più antichi ma è riportato tra l'altro da Maharal di Praga (Jeudah... Loew sulla Bundesliga: «Meglio la Premier League. Lì non simulano» Joachim Loew snobba la Bundesliga: "Meglio la Premier League. Lì non simulano", le sue dichiarazioni alla rivista Kicker ...L’ex commissario tecnico della Germania ha parlato della differenza tra Bundesliga e Premier Laegue. Ecco le sue dichiarazioni Joachim Loew, ex ...