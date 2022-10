Lo United scarica Cristiano Ronaldo | cosa gli hanno detto negli spogliatoi

Questo dopo che nella penultima gara (infrasettimanale) di Premier League , l'ex Juve si era rifiutato di scendere in campo nei minuti finali di Manchester- Tottenham dopo la chiamata di Erik ...Rimani sempre aggiornato suRiccione PROVA L'APP DEI TIFOSI.... E' GRATIS...Il manager dei Red Devils Erik ten Hag ha spiegato cos'aveva già riferito al portoghese ex Juve dopo il primo episodio registrato nell'amichevole contro il Rayo Vallecano ...Cristiano Ronaldo è ai minimi storici con lo United e non vede l'ora di giocare il Mondiale in Qatar per dare una spinta al mercato.