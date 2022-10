Lo smart working come incentivo alla natalità non in Italia | una tecnica al ministero e il nuovo sindacato degli influencer

(Di lunedì 24 ottobre 2022)La maggiore diffusione del lavoro da remoto potrebbe aiutare le coppie nella decisione di avere un figlio. Il magazine The Atlantic lo aveva già ipotizzato. Ora, secondo uno studio di tre economisti americani, il mini baby boom che si è registrato negli Stati Uniti nel 2021 sarebbe dovuto propriomaggiore flessibilità offerta dallo. Un’inversione di tendenza rispetto al calo dellascorsi anni, che è stata anche una sorpresa, visto che in tanti avevano fatto previsioni negative su quanto la crisi da pandemia avrebbe invece spinto a fare meno figli. I numeri Analizzando i dati, i ricercatori hanno scoperto che il tasso diper le donne americane è aumentato del 6,2% ...

'Durante la pandemia il numero di lavoratori inè passato da 500mila a 5 milioni, è uno strumento che può funzionare e rinunciarvi significherebbe dire che la Pubblica amministrazione è diversa ' dalle altre realtà lavorative. Lo ...L'autunno è entrato nel vivo e la prospettiva di restare a lavorare in una città fredda e grigia spinge a L'articolo Workation,in vacanza: le migliori mete in Italia e all'estero proviene da True ...In soli sei mesi di smart working parziale (si parla di due o tre giorni a settimana) oltre 300 dipendenti di 11 aziende hanno evitato spostamenti per più di 700 mila km, pari a 17 giri dell’equatore.Il nuovo ministro della Pubblica amministrazione si muove in discontinuità rispetto al passato sul tema dello smart working: per Paolo Zangrillo, titolare del dicastero su nomina di Giorgia Meloni, si ...