Calciomercato.com

... i diritti delle donne iraniane calpestati, una lettera alla Fifa chel'esclusione della ...00 Dinamo Zagabria - Salisburgo 1 - 1 21:00 Milan - Chelsea 0 - 2 21:00- R. Madrid 1 - 1 21:...(Agg Marco Genduso) Diretta/Real Madrid (risultato 0 - 0) streaming video tv: in campo, ... Maccabi Haifa cheil calcio di rigore ma il direttore di gara, dopo il consulto Var, nega la ... Lo Shakhtar chiede alla FIFA l'esclusione dell'Iran: 'Come la Russia, i loro missili ci stanno uccidendo' Lo Shakhtar Donetsk si è mosso ufficiamente e con una lettera mandata alla FIFA ha chiesto, così come per la Russia, l'esclusione anche dell'Iran dal Mondiale in Qatar. Il motivo L'appoggio e l'appor ...