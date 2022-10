Lo preparo coi peperoni e tutti ne vanno matti | Mai mangiato un pollo così buono!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La ricetta semplice, completa e gustosa: ilai. Quella di, lo sappiamo, è una carne non solo economica, ma anche più sana di quella di manzo o di maiale. È molto più magra e quindi può andare d’accordo anche con la dieta. E poi ilè buono e si presta a un sacco di preparazioni differenti, tutte molto gustose e divertenti. Una di queste è ilai. Vediamo come prepararlo in casa, per un secondo sfizioso e saporito. La ricetta semplice, completa e gustosa: ilaiGli ingredienti Gli ingredienti che occorrono per questa ricetta sono quelli che seguono: un chilo o poco più di carne ditagliata a pezzettini; un peperone rosso grande; un peperone giallo o verde grande; circa sei ...