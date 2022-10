LIVE Sassuolo-Verona 0-1 | Ceccherini la sblocca dopo 2' | Tameze sfiora il bis

Calcio,- Verona 0 - 1La sfida al Mapei Stadium trae Verona chiude l'undicesima giornata di campionato. Segui con noi la cronaca in diretta cliccando sul link qui ...Prima dell’inizio di Sassuolo–Hellas Verona è intervenuto ai microfoni di DAZN il difensore dei neroverdi, Kaan Ayhan. Il numero 5 si è soffermato sull’ultimo match perso contro l’Atalanta per 2 a 1: ...La sfida al Mapei Stadium tra Sassuolo e Verona chiude l’undicesima giornata di campionato. Segui con noi la cronaca in diretta cliccando sul link qui sotto. Sassuolo-Verona, clicca qui per la diretta ...