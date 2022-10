LIVE – Bollettino oggi | lunedì 24 ottobre | contagi | morti e guariti regione per regione DIRETTA

La sotto - variante BQ.1 potrebbe diventare a breve la variante dominante non solo in Europa, come previsto nei giorni scorsi dallo European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), ma anche ...In leggero aumento i ricoveri nelle terapie intensive (+2), scendono quelli nei reparti ordinari ( - 30). Processati 161.787 tamponi (ieri erano stati 195.575). Dall'inizio della pandemia le persone ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie di oggi. Cdc, Usa: variante BQ.1 al 16%, raddoppia ogni settimana. LIVE ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...