L' intelligence di Kiev accusa | ' L' Iran invia materiale militare e consiglieri alla Russia'

Guerra in Ucraina e accuse trae Mosca . L'ucraina ha denunciato che l' Iran ha iniziato a fornire giubbotti antiproiettile ed elmetti all'esercito di Mosca , avvertendo che un gruppo di "consiglieri" iraniani è ...Intanto, il New York Times riferisce che Israele ha fornito al governo di"informazioni diutili per colpire i droni iraniani " usati dalle forze russe in Ucraina. Mentre continua a ... Nyt, 'Israele dà a Kiev intelligence contro droni iraniani' L'intelligence ucraina ha denunciato che l'Iran ha iniziato a fornire giubbotti antiproiettile ed elmetti all'esercito di Mosca, avvertendo che un gruppo di «consiglieri» iraniani è già entrato in ter ...La bomba sporca, o ordigno convenzionale contenente anche materiale radioattivo, non può essere definita "un'arma di distruzione di massa" ...