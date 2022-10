Liliana Segre da Fazio | Mi piacciono i Maneskin | Chiara Ferragni è una nipote affettuosa

(Di lunedì 24 ottobre 2022) " Ho visto i, sono ragazzi molto in gamba, mi piace la loro musica , anche se non ho capito quel Zitti e buoni, devo studiare il testo". Lo ha detto la senatrice a Vita e sopravvissuta ad Auschwitz,...

Lo ha detto la senatrice a Vita e sopravvissuta ad Auschwitz,, intervenendo alla trasmissione "Che tempo che fa" di Fabio Fazio, su Rai3.invita Chiara Ferragni al ...sconvolge FazioLiliana Segre intervista a Che Tempo Che Fa: "Con pessimismo e realismo dico che la Shoah sarà trattata in un rigo nei libri di storia"." Ho visto i Maneskin, sono ragazzi molto in gamba, mi piace la loro musica , anche se non ho capito quel Zitti e buoni, devo studiare il testo". Lo ha detto ...