L’identità digitale non può essere di plastica

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ogni servizio privato o pubblico che deve riconoscerci ha attivato negli anni un servizio costoso di gestione della nostra identificazione. Banche, assicurazioni, hotel, INPS, anche la stessa raccolta firme per presentarsi alle elezioni o sottoporre un referendum. Il processo è spesso costoso e farraginoso. Per questo si stima che i Paesi che hanno un’identitàdi Stato largamente utilizzata sia nel privato che nel pubblico hanno un impatto sul PIL del 3%, soprattutto in termini di risparmi di costi, ma anche per nuovi servizi che possonoerogati con facilità. Il problema che si ripresenta ogni volta è che se ci sono più tipologie di identità digitali, cade il senso stesso del risparmio dato dallo standard. In Italia abbiamo SPID, ma anche la carta d’identità elettronica, ma anche la tessera sanitaria con chip, ma anche la firma ...