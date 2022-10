Lettera aperta a La Russa da madre parà morto in Afghanistan

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – Unaindirizzata al neo Presidente del Senato, Ignazio Lada Annarita Lo Mastro, ladelDavid Tobini, ildella Folgoread appena 28 anni il 25 luglio del 2011, a Bala Mourghab, in, per chiedere una “presa di coscienza su quanto accadde” quel giorno in cui morì il giovane. E per denunciare “quanto l’inganno e la beffa sulla dignità fecero da padrone”. Ecco cosa scrive Annarita Lo Mastro, che non si è mai fermata per cercare la verità sulla morte del figlio: “Salve ex Ministro della Difesa, oggi Presidente del Senato. La rivedo seduto su una di quelle poltrone del “potere”, proprio come quando la conobbi. Una data e un nome: 2011. 25 luglio. David Tobini. Il caporal Maggiore Scelto ...