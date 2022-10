L' esultanza pericolosa di un tifoso del Fenerbache I video

Virgilio Sport

L'dei toscani dopo il vantaggio Tra i leopardiani è assente Giampaolo e così mister ... Al 38' azione potenzialmentedei giallorossi con Minicucci che si fa luce sulla destra, entra ...Azionedel Russi alla metà del tempo, calcio di punizione di Brigliadori dalla destra ... La partita si conclude con un pareggio per 0 - 0 e l'degli ospiti per essere riusciti a ... Milan-Monza 4-1: Diaz fa "el Diez", ma Pioli non può esultare fino in fondo. Le pagelle Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter: “Sinceramente non so neanche cosa dire. Penso all’ennesimo ...