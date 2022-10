Leslie Jordan | il rivale di Karen in Will & Grace | è morto

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato sulle notizie dal mondo Il comico e attore, famoso per i suoi ruoli in "Will & Grace" e "American Horror Story", è morto in un incidente d'auto a Hollywood lunedì mattina. A riportarlo è il Los Angeles Times :aveva 67 ...Lutto nel mondo dello spettacolo. L'attore, drammaturgo e cantante statunitenseè morto quest'oggi all'età di 67 anni a seguito di un incidente d'auto., molto conosciuto nel mondo seriale grazie ai suoi numerosi ruoli in tanti show televisivi, è deceduto ...Il comico americano Leslie Jordan, noto per il suo lavoro nella serie 'Will and Grace', e' morto a 67 anni. Jordan - ha appreso il 'Los Angeles Times', era rimasto coinvolto in un incidente stradale ...Il ruolo gli è valso un Emmy. Da Ally McBeal ad American Horror Story, Jordan ha recitato in molte serie tv ed è diventato anche un fenomeno di Instagram ...