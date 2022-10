Leicester | Lineker | 'Medaglia d'oro alle Foxes per l'acquisto di questo difensore'

TUTTO mercato WEB

...coming out in Qatar" Garynon è soltanto un vero mito del calcio inglese, con 48 reti in 80 presenze in nazionale, oltre all'aver vestito maglie prestigiose come quelle del, dell'...Si è espresso anche Gary, che ha denunciato una mancanza di creatività della squadra, ha ... e l'esclusione dai convocati del trequartista del, James Maddison . Leicester si gode Faes, Lineker: "Colpo da medaglia d'oro". C'era anche la Fiorentina Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...There are big wins for Forest, Villa and Leicester, but Liverpool remain shorn of confidence and Wolves and Leeds are both in a right mess.