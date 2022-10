L’economia europea peggiora più velocemente delle attese L’attività produttiva rallenta soprattutto in Germania

(Di lunedì 24 ottobre 2022)no le prospettive economiche dell’area euro. Gli indici Pmi (purchasing management index, ossia la raccolta degli orientamenti dei responsabili degli acquisti aziendali) che monitoranoeconomica hanno segnalato oggi un calo superiore alle. In ottobre l’S&P Pmi manifatturiero è sceso da 48,4 a 47,9, ben al di sotto di quota 50 che segna lo spartiacque tra espansione e contrazione del. L’indicatore relativo ai servizi cala da 48,8 a 48,2. Il risultato complessivo è un Pmi composito che scende da 48,1 a 47,6. I dati indicano “un’ intensificazione della fase negativa deltedesca all’inizio del quarto trimestre” che “rafforza i segnali di una recessione imminente nella principale economia dell’area euro” secondo l’economista di S&P Global Phil Smith. In ...

