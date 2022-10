Le prime sfide del Governo Meloni tra i temi di “Quarta Repubblica”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Lunedì 24 ottobre sarà in onda su Retequattro il talk show dove si parlerà anche del rigassificatore di Piombino Dal caro bollette al rigassificatore di Piombino, fino alleche attendono ilsaranno oggetto di approfondimento e dibattito, lunedì 24 ottobre, a “”, il talk show condotto da Nicola Porro in prima serata su Retequattro. Nel corso della puntata interverranno la capogruppo del Partito Democratico alla Camera Debora Serracchiani, il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, l’europarlamentare del Partito Democratico Brando Bonifei, il politologo Alessandro Campi, l’avvocato e psicologo Guglielmo Gulotta, l’ex giudice minorile di Bologna Francesco Morcavallo e l’esperta di lavoro autonomo e presidente Colap Emiliana ...

Con molta emozione ma anche con la consapevolezza delle difficiliche ci attendono. Ora tocca ... sarà quello della fiducia in Parlamento; le date non sono ancora ufficiali, ma dalle...... secondo cui l'episodio si è verificato nelleore di oggi. Le Forze armate sudcoreane hanno ... 'Questa sessione ha incluso discussioni sulleper la sicurezza regionale, incluse le recenti ...Lunedì 24 ottobre sarà in onda su Retequattro il talk show dove si parlerà anche del rigassificatore di Piombino ...Sulle prime pagine portoghesi di oggi, lunedì 24 ottobre 2022, spazio principalmente al Benfica degli invincibili che affronterà la Juventus.