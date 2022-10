Le Iene | Gubbio e i protagonisti della cena a base di pesce | le anticipazioni della nuova puntata

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Martedì 25 ottobre, su Italia 1, nuovo appuntamento con Ledove si parleràvicenda di. Il programma, in onda in prima serata, è condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti in studio: lo scrittore e regista Donato Carrisi. Le, le vicende die tutte lePhoto Credits: MediasetMichele Cordaro è aper dare un volto aiormai notadi, diventata virale in questi giorni ...

Corriere dello Sport

In più ieri ae al locale sono arrivate anche ledi Italia Uno per fare il punto sul pranzo al tonno avariato. Non era il tonno avariato, ma lo scherzo fatto diventare notizia virale: non ......ed Elisa (Michela De Rossi) si trovano a condividere la stessa auto per un viaggio da Roma a.Carpenter e Tarantino " questi ulteriormente citato con la Stuck in the Middle with You di Le... Gubbio, fake news o realtà Le Iene fanno chiarezza Le Iene servizi 25 ottobre con al centro la famosa cena di pesce di Gubbio, il Delitto di Garlasco ed il cimitero di Napoli.La presunta intossicazione provocata dal pesce crudo e che avrebbe causato "scene apocalittiche", al centro della prossima puntata del programma Mediaset ...