(Di lunedì 24 ottobre 2022) Conflitti ad alta o bassa intensità, lotte al terrorismo, colpi di stato ecivili. I riflettori sono puntanti sulla guerra che si combatte in Ucraina, distratti, per appena qualche settimana, dall’annosa questione di Taiwan: dove caccia e navi da battaglia continuano ad essere mobilitati in attesa di una grande invasione cinese che forse non InsideOver.

InsideOver

Dal canto suo padre Maccalli ha sottolineato come "Le nostre storie di ostaggi del jihadismo hanno puntato i riflettori su un'area dell'Africa dove si stanno vivendo molte" e ha ...... dove caccia e navi da battaglia continuano ad essere mobilitati in attesa di una grande invasione cinese che forse non [...] Continua a leggere The post Leche dilaniano il mondo ... Le guerre dimenticate che dilaniano il mondo Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Cosa accadrà nella seconda puntata di Bleach: La Guerra Millenaria Ecco le prime immagini del prossimo episodio dell'anime.