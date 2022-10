Le cinque dive più eleganti e cool dell' infinita kermesse romana | in cui hanno spopolato le firme migliori del made in Italy

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Infinito e rutilante, il red carpeta Festa del cinema di Roma 2022 ci ha regalato moltissimi outfit da sogno. Tra tutti, ecco quali sono ilook che non dimenticheremo e perchè. Indossati da star nostrane e internazionali e firmati dalle grandi maison. I look più belli al Roma FIlm Festival guarda le foto Miriam Leone: bellissima in technicolor Luminosa e hype. La star siciliana arriva alla première del film “War-La Guerra desiderata” in abito giallo monocromo firmato Fendi. Il vestito in maglia con scollo a lupetto e maniche lunghe, si intreccia ...

