Le 3mila medicine scomparse dalle farmacie | «C’è carenza anche di quelli pediatrici» Il caso Ibuprofene

"Il numero di carenze di farmaci sta aumentando: tra giugno 2021 e oggi siamo passati da 2.500 a 3.000 ": lo ha detto il dirigente dell'Aifa Domenico Di Giorgio . Si tratta di una realtà che ha molte ..."Non ce l'ho e dai distributori non lo trovo, provi a ripassare". Ma anche: "Per qualche tempo non arriverà, prenda un prodotto che ha la stessa efficacia". In farmacia frasi come queste, una volta ... In farmacia introvabili 3mila medicine. “Allarme su quelle per curare i bambini Dall’antitosse all’ibuprofene al paracetamolo in sciroppo, nella lista anche alcuni salvavita Colpa di un mix di cause tra il Covid e la crisi ...