(Di lunedì 24 ottobre 2022) Roma, 24 ott. (Labitalia) - "lo scorso 21 marzo ha adottato, d'accordo con le parti sociali, un nuovodi' che consente alle persone di alternare giornate diin ufficio e giornate dida remoto, con una proporzione che può arrivare al 40:60. L'idea che sta alla base di questoè la convinzione che lasciare ampia libertà e delega alle persone -in coerenza con i valori'Open Power'- mettendo al primo posto il loro, contribuisca a mantenere alta e forte la lorocon benefici tangibili e duraturi anche per l'". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Guido, direttore people and organization del ...

Adnkronos

... per la Asl 1 L'Aquila, Sulmona, Avezzano Paolo, dirigente U. O. C. Psichiatria adulti; ... È stato fatto anche un importanteper mettere a disposizione ulteriori risorse come ad esempio ...... che immortalano alcuni momenti deleditoriale, e le didascalie dello scrittore Sasha ... N presso, Caffè Torino, Costadoro Social Coffee Factory, Caffè Mokita e La Bottega Turin Vermouth: ... Lavoro, Stratta (Enel): "In azienda modello ibrido per dare benessere e motivazione a dipendenti" Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Guido Stratta, direttore people and organization del Gruppo Enel, sulla nuova organizzazione del lavoro post-stato di emergenza. E Stratta sottolinea che ...