Lavori per l’alta velocità | il 29 e il 30 chiuso il tratto A4 Brescia Est-Sirmione

L'Inchiesta Quotidiano OnLine

... che tra l'altro secondo esperti e addetti aisarebbero state troppo complesse da rispettarei produttori di auto. I vincoli sulle emissionile Case automobilistiche quindi, molto ...In uno dei frequenti momenti di confronto sullo stato di avanzamento, Cassano a Bielsa : 'Ou Biè, senti, dobbiamo vedere come dobbiamo fareallargare il garage, ché ci sono alcune vetture ... Isola Liri, verso il via ai lavori per completare la costruzione del canale scolmatore Quale ricetta metterà in campo il nuovo Governo per rispondere alla tempesta perfetta che sta travolgendo l’automotive Come sta evolvendo l’offerta dei concessionari e delle ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...