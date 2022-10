Lavoratori Jabil | presidio al consolato Usa | “Ritirare i licenziamenti”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa con la consegna di una lettera allo staff del console statunitense a Napoli la manifestazione deidi Marcianise (Caserta) promossa da Fim Fiom e Uilm sotto la sede diplomatica Usa tra piazza della Repubblica e via Caracciolo. “– scrivono gli operai – è nel mondo un marchio solido con grandi performance economiche; in sintesi è tra le tre aziende di manifattura elettronica più importanti nel settore. A Marcianise invece è in netta contraddizione con quanto avviene nel resto del mondo e sta dimostrando in Italia di non essere in grado di sostenere da sola un percorso industriale, degno di una multinazionale di questo livello. Sembrerebbe che l’azienda non abbia più interesse a restare sul territorio”. Il sindacato chiede il ritiro immediato dei 190 ...

- - > Dopo aver incassato già due 'no' dall'azienda sul ritiro dei licenziamenti, idello stabilimentodi Marcianise (Caserta) tornano a manifestare in strada con un presidio organizzato per lunedì 24 ottobre all'esterno del Consolato Usa a Napoli. Si tratta di un ...Dopo aver incassato già due "no" dall'azienda sul ritiro dei licenziamenti, idello stabilimentodi Marcianise (Caserta) tornano a manifestare in strada con un presidio organizzato per lunedì 24 ottobre all'esterno del Consolato Usa a Napoli. Si tratta di un ..."Stiamo facendo varie iniziative e siamo arrivati anche a parlare con il presidente del Consiglio regionale della Campania perché la responsabilità di far ritirare i licenziamenti non deve essere solo ...Riprende la mobilitazione degli operai dello stabilimento Jabil di Marcianise, nel Casertano. Questa mattina, i lavoratori si sono dati appuntamento all'esterno del Consolato Americano, a Napoli, per ...