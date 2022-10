L’amica geniale 4 | si cercano comparse | ecco come fare | quando inizia la serie trama e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tutto pronto per le nuove riprese de “”. Latv che ha ottenuto un grande successo nelle sue prime tre stagioni tornerà con l’ultima stagione che dovrebbe essere pronta entro il 2024. Si tratta di una creazione di Saverio Costanzo che dopo averla diretta per due stagioni, ha lasciato il progetto in mano al collega Daniela Lucchetti. E indiscrezioni annunciano il ritorno di Costanzo alla regia, ma solo per due episodi. Il quarto capitolo dellai precedenti, sarà tratto dai romanzi di Elena Ferrante e sarà incentrata sulla storia della bambina perduta. Nonostante sia stato reso noto che sono in corso le riprese, e anche i casting per le, per quanto riguarda i contenuti si hanno poche informazioni. La produzione mantiene il massimo riserbo per ...